Rum yönetiminden Türkiye ile iş birliği açıklaması
1 saat önce
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur.
Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, "Türkiye
ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:07
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