Son Dakika Haberleri: Rum yönetiminden Türkiye ile iş birliği açıklaması
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Rum yönetiminden Türkiye ile iş birliği açıklaması

1 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur.

Rum yönetiminden Türkiye ile iş birliği açıklaması, System.String[]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur." dedi.
Güney Kıbrıs, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:07 
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