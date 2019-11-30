Son Dakika Haberleri: Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor - Son Dakika

Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu mühimmatın zaman kısıtlamasının bulunduğu, mühimmatın acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceği ancak 1970'li yıllardan bugüne kadar dünya genelinde bu yola başvurulmadığı ifade edildi.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik" haberi üzerine Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklaması yapmıştı.


Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğalgaz arama ve boru hatları inşası faaliyetlerini ağır risk teşkil ettiği kaydedildi.


Güvenlik kaynakları söz konusu uygulamanın Yunan yetkililerin başlattıkları proje ile adalarda kuş türlerini korumaya aldık söylemleriyle çeliştiğine de dikkati çekti. - ANKARA

Güney Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Miras kavgasında eniştesini öldürdü
Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:58:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]