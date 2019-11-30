Son Dakika Haberleri: Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat, güvenliği tehdit ediyor
Son Dakika Güncel Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat, güvenliği tehdit ediyor - Son Dakika

Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat, güvenliği tehdit ediyor

6 saat önce

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından denize bırakıldığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu ifade edildi.

Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat, güvenliği tehdit ediyor, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından denize bırakıldığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu mühimmatın zaman kısıtlamasının bulunduğu, mühimmatın acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceği ancak 1970'li yıllardan bugüne kadar dünya genelinde bu yola başvurulmadığı ifade edildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan '7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik' haberi üzerine, Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklamasını yapmıştı. Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğal gaz arama ve boru hatları inşası faaliyetlerinde ağır risk teşkil ettiği kaydedildi. Güvenlik kaynakları, söz konusu uygulamanın, Yunan yetkililerin başlattıkları proje ile 'Adalarda kuş türlerini korumaya aldık' söylemleriyle çeliştiğine de dikkat çekti.


Güney Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
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