Rum-Yunan cuntasının Kıbrıs darbesinin 48'inci yılında Londra'da gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Rum-Yunan cuntasının Kıbrıs darbesinin 48'inci yılında Londra'da gösteri düzenlendi

15.07.2022 22:44

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, terör örgütü EOKA lideri Nikos Sampson'ın, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği darbenin 48'inci yılında gösteri düzenledi.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, terör örgütü EOKA lideri Nikos Sampson'ın, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği darbenin 48'inci yılında gösteri düzenledi.

Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan Kıbrıslı Türkler, ellerinde "Yunan işgal eder, Türkiye kurtarır", "EOKA eşittir terörist" ve "Yunanistan, Kıbrıs'tan defol" yazılı pankartların yanı sıra Türkiye ve KKTC bayrakları taşıdı.

Göstericiler adına konuşan "Genç Kıbrıs Türkleri" Grubu Başkanı Eren Ramadan, Yunan cuntası ve EOKA milislerinin 1974'te işlediği suçlara dikkati çekmek amacıyla toplandıklarını dile getirdi.

Ramadan, "Yunan ve Kıbrıs Rum hükümetleri, Ada'nın bölünmesine ve mevcut statükoya

neden olan rollerini reddetmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Protesto sırasında Kıbrıslı Rum bir kadının ise göstericileri sözlü taciz ettiği ve görüntülerini çektiği görüldü.

Güvenlik amacıyla olay yerinde bulunan polisler, kadını bölgeden uzaklaştırdı.

Rum-Yunan cuntası 1974'te Kıbrıs'ta darbe yaptı

Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te EOKA lideri Sampson, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Rum lider Makarios'a karşı darbe yaparak iktidarı kısa süre ele geçirmiş ve böylece Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kastedilmişti.

Bunun üzerine Türkiye, darbeden 5 gün sonra garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatma kararı almıştı.

YORUMLAR
500
'NATO'nun geleceği ve Türkiye'nin ittifaktaki rolü' Londra'da düzenlenen panelde tartışıldı 'NATO'nun geleceği ve Türkiye'nin ittifaktaki rolü' Londra'da düzenlenen panelde tartışıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rum-Yunan cuntasının Kıbrıs darbesinin 48'inci yılında Londra'da gösteri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 00:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Rum-Yunan cuntasının Kıbrıs darbesinin 48'inci yılında Londra'da gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement