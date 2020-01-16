'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' konulu söyleşi ile devam edecek.



Bu kapsamda 17 Ocak Cuma günü Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan programa Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Ural konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00'da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' konulu söyleşi programına tüm kültür sanat dostları davet edildi. - SAKARYA