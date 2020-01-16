'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak - Son Dakika

'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' konulu söyleşi ile devam edecek.

'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' konulu söyleşi ile devam edecek.


Bu kapsamda 17 Ocak Cuma günü Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan programa Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Ural konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00'da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' konulu söyleşi programına tüm kültür sanat dostları davet edildi. - SAKARYA

Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı
Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu

Son Dakika Haberleri
22:20 'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika
22:20 Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:18 Karaman'da iki katlı ev yandı - Son Dakika
22:17 Avusturya 2020 Turizm Fuarı Viyana'da başladı - Son Dakika
22:14 Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]