Denizden çıkarılan ve erkek olduğu öğrenilen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Son Dakika

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