Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı - Son Dakika

Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı.

Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Geminin kıyıya çarptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kıyıya çarpan gemi römorkörle açığa çekiliyor.


Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Edinilen bilgiye göre, 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğindeki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Gemi Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı öğrenildi. Kıyıya çarpan gemi römorkörle açığa çekiliyor.


Öte yandan, Geminin kıyıya çarptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Rumeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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