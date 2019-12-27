Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle açığa çekildi. Kaza anında çevrede bulunan vatandaşlar çarpma anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada

İstanbul Boğazı, Liberya, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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