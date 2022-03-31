RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ - Son Dakika
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RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ

31.03.2022 11:05

? Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği (RUYİAD) tarafından düzenlenen 'Rumeli-i Şahane' defilesinde Boşnak Moda Tasarımcısı Müesser Kurt'un tasarladığı kıyafetler, izleyiciyle buluştu.

? Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği (RUYİAD) tarafından düzenlenen 'Rumeli-i Şahane' defilesinde Boşnak Moda Tasarımcısı Müesser Kurt'un tasarladığı kıyafetler, izleyiciyle buluştu.

Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği (RUYİAD) tarafından düzenlenen ve Balkan coğrafyasında bulunan 12 ülkenin geleneksek kıyafetlerinin derlenerek hazırlandığı 'Rumeli-i Şahane' defilesi İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Orditoryumu'nda gerçekleşti. Balkan modasının temsilcisi Boşnak Moda Tasarımcısı Müesser Kurt'un tasarladığı geleneksel kıyafetler, Devlet Sanatçısı Özlem Abacı'nın sanatsal kurgusu ve dönem müzikleri eşliğinde yedi tema üzerinden sergilendi.

Adeta bir müzikali andıran defileye REV &RUYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Erdim, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, RUYİAD Yönetim Kurulu Üyesi Salih Akgül, Bakırköy Belediye Başkanı Yardımcısı Cavit Ganiç ve farkı sektörlerden iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ZAMANSIZ BALKAN KADINININ ÖYKÜSÜ

Organizasyonla ilgili bilgi veren REV &RUYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Erdim, 'Bugün Rumeli-i Şahane ile Rumeli kadınının, hatta zamansız Balkan kadının öyküsünü anlatıyor olacağız. İlmek ilmek dokunmuş kıyafetlerin eşlik ettiği bir kültür yolculuğunu sahnede dönemsel olarak sergiliyoruz. Bilindiği üzere Balkanlar yüz yıllardır gözyaşı ve kanla anılıyor. Bu anlamda da yaşanan birçok şey unutulmamış durumda. Biz bu akşam zamansız Balkan kadınını yansıttığımız bu öyküde, geleneksel Balkan kıyafetlerini 7 ayrı tema ile devlet sanatçılarımızın da katılımlarıyla sunuyoruz' açıklamasını yaptı.

'HER BİR KIYAFETİN FARKLI HİKAYESİ VAR'

Tasarımcı Kurt, defiledeki tasarımlarla ilgili, 'Eski Yugoslavya'da yaşanmışlıkları olan, göçle ilgili kıyafetleri sergileyeceğiz. Kıyafetlerin her birinin farklı hikayeleri var. Kıyafetlerin temaları da farklı. Kimi göç esnasında giyilmiş, kiminin aşkı barındıran bir hikayesi var, kimi aile yadigarı. Eskiden giyilmiş ve günümüze kadar korunabilmiş bu kıyafetlere ufak dokunuşlar yaparak farklı bir yorum kattım' dedi.

Bir göç müzesi kurmayı hedeflediğini söyleyen Kurt, 'Ben son 10 yıldır Türkiye'de ciddi sayıda Rumeli insanının varlığını gördüğüm için ve elimdeki bu tarihi kıyafetlerin bir yerde toplanıp göç müzesi kurulması için bunun gibi birçok defilede yer alıyorum' diye konuştu.

RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ
RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUMELİ-İ ŞAHANE DEFİLESİNDE HİKAYESİ OLAN BALKAN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ - Son Dakika


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