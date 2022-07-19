Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

19.07.2022 23:58
Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Kaynak: AA

Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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