Trakya Üniversitesi (TÜ) Rumeli Köprüsü Dergisi "Covid-19 Çevrimiçi Özel Sayısı" yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre dergi, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce, üniversitenin uluslararası öğrencilerinin katkılarıyla hazırlandı.

Derginin özel sayısında; Doç. Dr. Elvan Bakar'ın "Küresel Salgın", Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir'in "Covid-19 Küresel Salgının Ekonomik Etkileri", Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav ve Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'nun "Covid-19 Günlerinde Saray Kazıları Üniversitemizin Büyük Başarısı", Doç. Dr. Murat Türkyılmaz'ın "Dezenfektan Üretimi", Öğr. Gör. Burak İşçimen'ın "Covid-19 Sonrasında Gıda Sektöründe Beklenen Gelişmeler", Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Tumar Hezretkulıyeva'nın "Salgın Günlerinde Üniversitem", Nıkolina Kunic'in "Balkanlarda Covid-19 Süreci, Merve İstil'in "Evlere Yürüyen Kütüphane" ve Aylin Karanfil'in "Covid-19 ve Türkiye" konulu yazıları yer alıyor.

Özel sayıya, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü internet sitesi (https://disiliskiler.trakya.edu.tr/) ve Facebook hesabı (https://www.facebook.com/TrakyaDisiliskiler/) üzerinden ulaşılabilecek.