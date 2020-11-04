Rumeli Köprüsü dergisinin Kovid -19 temalı ikinci sayısı yayımlandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün Balkan coğrafyasına yönelik hazırladığı Rumeli Köprüsü dergisinin Kovid-19 temalı ikinci sayısı yayımlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Rumeli Köprüsü dergisi, salgın döneminde okurlarının karşısına salgına ilişkin konular ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı yazılarla çıkmaya devam ediyor.

Haziran ayında "Kovid-19 Özel" sayısı ile okurlarıyla buluşan Rumeli Köprüsü dergisinin yeni sayısı, koronavirüs salgını sürecinde eğitim konularına ayrıldı.

"Uzaktan Eğitim" temasıyla yayınlanan dergide okuyuculara çevrimiçi öğrenim, sanal sınıf, akıllı materyal kullanımı, ölçme ve değerlendirme, kaygı ve stres ile başa çıkma gibi alt başlıklarda pandemi sürecine ilişkin rehber niteliğinde bilgiler aktarılıyor.