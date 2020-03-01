Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için anma programı düzenledi - Son Dakika

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Balkan Türkleri Yücel şehitleri için anma programı düzenledi.

Fatih Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler, törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, gazi ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Türklük ve vatan için Rumeliler olarak devletin emrinde olduklarını dile getiren Şahinler, "Ülkemiz için ne fedakarlık gerekiyorsa yapmaya hazırız, gerekirse şehit olacak binlerce Rumeliliyiz. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi.

Yücel şehitlerinin zorlu mücadelelerine ve kahramanlıklarına ahde vefa görmek adına Fatih'te onları anmayı son derece anlamlı bulduğunu ifade eden Turan, "İnanıyorum ki bugün Balkanlar'da hala ezan sesleri duyuluyor, Rumelili kardeşlerimiz hala örf ve adetlerini sürdürebiliyorsa, o gün o yiğitlerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ateşini yaktıkları içindir." dedi.