Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için anma programı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için anma programı düzenledi - Son Dakika

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için anma programı düzenledi

13 dakika önce

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Balkan Türkleri Yücel şehitleri için anma programı düzenledi.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Balkan Türkleri Yücel şehitleri için anma programı düzenledi.

Fatih Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler, törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, gazi ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Türklük ve vatan için Rumeliler olarak devletin emrinde olduklarını dile getiren Şahinler, "Ülkemiz için ne fedakarlık gerekiyorsa yapmaya hazırız, gerekirse şehit olacak binlerce Rumeliliyiz. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi.

Yücel şehitlerinin zorlu mücadelelerine ve kahramanlıklarına ahde vefa görmek adına Fatih'te onları anmayı son derece anlamlı bulduğunu ifade eden Turan, "İnanıyorum ki bugün Balkanlar'da hala ezan sesleri duyuluyor, Rumelili kardeşlerimiz hala örf ve adetlerini sürdürebiliyorsa, o gün o yiğitlerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ateşini yaktıkları içindir." dedi.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için anma programı düzenledi

Rumeli, İdlib, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: "Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun"
Son Dakika: Bakan Akar, İdlib'e düzenlenen harekatın adını açıkladı: Bahar Kalkanı Denizli-Malatyaspor maçı öncesi İdlib kahramanları unutulmadı İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika Haberleri
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
11:08 Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 14:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için anma programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]