Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek - Son Dakika

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek

14 dakika önce

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılar için 3D yazıcılarıyla yüz koruyucu siper üretmek için sosyal medyada bir araya gelerek kolektif üretim hareketi başlatan "3 Boyutlu Destek" oluşumuna 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulundu.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek, System.String[]

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılar için 3D yazıcılarıyla yüz koruyucu siper üretmek için sosyal medyada bir araya gelerek kolektif üretim hareketi başlatan "3 Boyutlu Destek" oluşumuna 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 3 Boyutlu Destek hareketine ilişkin basında çıkan haberleri gören bir plaza yönetimi, binanın bir katını oluşuma destek veren mühendislerin, tasarımcıların ve yazılımcıların ücretsiz hizmetine sundu.

3 Boyutlu Destek ağının kurucularından İlker Vardarlı, yeni üretim üssünde kullanılmak üzere Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulunmalarını istedi. Bunun üzerine dernek, 2 profesyonel 3D yazıcı hibe edip, ham madde bağışında bulundu. 24 saat çalışıp kusursuz seri üretim yapabilecek bu yazıcı desteğiyle günlük koruyucu yüz siperi üretim kapasitesi 5 binin üzerine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler, yaptıkları yardımın diğer STK'lara örnek olmasını umduğunu ifade etti.

Her zaman Türkiye'nin ve milletin yanında olduklarını belirten Şahinler, şunları kaydetti:

"Her zor günde 'Elimizden ne gelir?' diye dertlendik. Bu hareketi duyduğumuz andan itibaren de bir parçası olmak istedik. Türkiye'nin dört bir tarafından birbirini tanımayan insanlar bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına siper olmak için adeta seferber olmuş. Gayemiz bu siperliğin üretim adedini artırmak ve sadece sağlık çalışanlarımız için değil, polisimiz, zabıtamız kısacası her gün yüzlerce vatandaşla iletişim kurmak zorunda olan tüm görevlilerimize bu siperlikten temin etmek."

Şahinler, ham maddesinden yazıcısına, lojistiğinden ulaşımına tüm ihtiyaçların hızlıca karşılanması için tüm STK'ları 3 Boyutlu Destek ağına destek vermeye davet etti.

İlker Vardarlı da kendileri için seferber olan vatandaşların olduğunu bilmelerinin sağlık çalışanlarına çok büyük moral verdiğini belirterek, "Bugüne kadar aldığımız teşekkür mesajlarını özetleyecek olursak, moral belki de en güçlü koruma." ifadesini kullandı.

Harekete gönüllü olarak katılmak ve ham madde bağışında bulunmak için 3boyutludestek.com adresinden bilgi alınabiliyor.

Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi         
15:56
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü         
15:33
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı         
15:27
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı         
15:22
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
15:21
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti         
14:58
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı         
14:55
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
14:55
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok         
14:49
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı         
14:48
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı         
14:34
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi         
14:32
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 17:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]