Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden kamu ve üniversite hastanelerine bone desteği - Son Dakika

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden kamu ve üniversite hastanelerine bone desteği

30.03.2021 13:49
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden kamu ve üniversite hastanelerine bone desteği, System.String[]

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince hayata geçirilen "1 Milyon Bone Bağışı" kampanyası kapsamında hazırlanan 50 bin bone, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine teslim edildi.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince hayata geçirilen "1 Milyon Bone Bağışı" kampanyası kapsamında hazırlanan 50 bin bone, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine teslim edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında üretilen boneler, talep eden kamu ya da üniversite hastanelerine teslim edilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk bağış, 50 bin boneyle İÜ İstanbul Tıp Fakültesine yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Adnan Şahinler, bugüne kadar öncelikle sağlık çalışanları ve tüm ihtiyaç sahiplerine koşulsuz olarak ellerini uzattıklarını belirterek, yaptıkları bu bağışla bir nebze olsun devletin üzerindeki yüke destek olmak istediklerini aktardı.

Şahinler, "Biz her zaman devletimizin ve ihtiyaç sahiplerinin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de koronavirüsün yüzeylere tutunma konusunda da oldukça yetenekli olduğunu, bu nedenle hastanelerde sürekli risk altında bulunan sağlık çalışanlarının virüsten korunabilmesinin yegane yolunun, tek kullanımlık malzemelerden geçtiğini, bonenin de o malzemelerden biri olduğunu aktardı.

Tükek, Kovid-19 salgını süreciyle birlikte sağlık kuruluşlarındaki artan bone kullanımına dikkati çekerek, derneğin bu bağışının hastaneleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Üniversite, İstanbul, Rumeli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden kamu ve üniversite hastanelerine bone desteği - Son Dakika


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