Son Dakika Haberleri: Rumeli türküleriyle kenti tanıtıp öğrencileri motive ettiler
Son Dakika Güncel Rumeli türküleriyle kenti tanıtıp öğrencileri motive ettiler

Rumeli türküleriyle kenti tanıtıp öğrencileri motive ettiler

7 saat önce

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından "Kırklareli Umutlu Yarınlar İçin Söylüyor" klibi hazırlandı.

Rumeli türküleriyle kenti tanıtıp öğrencileri motive ettiler, System.String[]

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından "Kırklareli Umutlu Yarınlar İçin Söylüyor" klibi hazırlandı.

Kentin tarihi ve turistik yerlerinde çekilen, öğretmen ve öğrencilerin türküler seslendirdiği klip ile bölgenin tanıtımı ve öğrencilerin okullarına ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Umutlu Yarınlar Projesi"nin bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 400 öğrenciye müzik eğitimi verildiğini, özellikle okula devam sorunu yaşayan öğrencilerin projeye dahil edildiğini anlatan Bilgin, bu konuda başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilerin "Kırklareli Umutlu Yarınlar İçin Söylüyor" klibi hazırladığını aktaran Bilgin, "6 dakika 30 saniyeden oluşan klipte Rumeli ve Kırklareli'ne ait türküler seslendirildi. Farkındalık oluşturabilmek için bu klibi hazırladık. Klipte müzik eğitimi alan öğrenciler türküler seslendirirken, bir taraftan da kentin tarihi mekanlarını tanıtma fırsatı bulduk. Bu çalışma gerçekten çok kıymetli." dedi.

Proje Koordinatörü Gamze Pekkan da kentin tanıtımı ve öğrencilerin okullarına ilgilerinin artırılması için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kırklareli, Rumeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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