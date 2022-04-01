RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ

01.04.2022 09:57

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tasarım bölümü öğrencileri, somut ve soyut kavramlar üzerinden tasarladıkları çalışmalardan oluşan, "Tasarımda boyut ve algı" sergisi Silivri Oğuz Aral Sanat galerisinde açıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tasarım bölümü öğrencileri, somut ve soyut kavramlar üzerinden tasarladıkları çalışmalardan oluşan, "Tasarımda boyut ve algı" sergisi Silivri Oğuz Aral Sanat galerisinde açıldı.

Geleceğin tasarımcı adayı öğrencilerin yapmış olduğu sergi açılışını Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Togan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka tarafından kurdele kesimiyle yapıldı.

'SANATTA ÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN SINIR YOK'

Açılışta konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Meslek yüksek okulumuzun tasarım bölümü birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergide bir araya geldik. Burada eserlerden de anlaşacağı gibi sanat ve tasarım hakikatten çok farklılıklar içeriyor, birbirine benzemeyen farklı sanat içeriyor. Bu nedenle sanatta çeşitlilik bakımından sınır yok diyebiliriz. Bunca farklılığa rağmen sanatın bir diğer ucuda var, bu farklılıkları birleştirme gücü var. Bu paylaşımı sadece okulda kalmayıp ilçemizde yansıttıkları için öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

SANAT OLMAZSA OLMAZDIR

Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ise 'Her şey hayal etmekte başlar. Üretmenin temeli bence hayal etmekte, hayal gücünü çalıştırmakla başlar. Bu anlamda sanat bu işin olmazsa olmasıdır. Sanatla kendisini ifade eden sanatla üreten bireylerin ve nesillerin bu işi daha da somuta taşıyarak teknolojiyle hayatın her alanında, kendilerini ve kendi ürünlerini daha somut daha özgün üretebileceklerini düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalarının değerli olduğunu emeklerinizin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi tasarım bölümü öğrencilerin yapmış olduğu 67 eser, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz, Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ve davetliler tarafından gezilerek incelendi.

RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ
RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ
RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ
RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ
RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ

YORUMLAR
500
Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi Sanatseverler 'Denizler Mürekkep Olsa' hat sergisi ile Üsküdar'da bir araya geldi Sanatseverler 'Denizler Mürekkep Olsa' hat sergisi ile Üsküdar'da bir araya geldi

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SİLİVRİ'DE 'TASARIMDA BOYUT VE ALGI' SERGİSİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement