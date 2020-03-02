Rumeli ve Balkan derneklerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rumeli ve Balkan derneklerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Rumeli ve Balkan derneklerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

7 saat önce

Rumeli ve Balkan dernekleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bir destek bildirisi yayımladı.

Rumeli ve Balkan derneklerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Rumeli ve Balkan dernekleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bir destek bildirisi yayımladı.

Aralarında Türkiye Bosna Sancak Derneği, Rumeli Balkan Federasyonu, Rumeli Türkleri Vakfının da bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu bildiriye destek verdi.

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için hazırlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Vatan topraklarının güvenliğini sağlamak, gelebilecek olası saldırıların önünü kesebilmek ve Suriye topraklarında zulüm altındaki insanların da huzurunu tesis etmek amacıyla, kahraman ordumuzun İdlib'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor ve bu kapsamda orada görev yapan Mehmetçiğimize Allah'tan zaferler nasip etmesini diliyoruz. Bu süreçte, her türlü siyasi ve ideolojik yaklaşımlardan sıyrılarak ülkemizin, devletimizin ve milletimizin yanında olmayı bir görev addediyoruz. Tarihi şanlı zaferler ve destanlarla dolu olan ordumuzun bu harekatta başarıya ulaşabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Dualarımızla, maddi ve manevi tüm imkanlarımızla biz buradayız, Mehmetçiğimizle omuz omuzayız."

Bahar Kalkanı Harekatı, Rumeli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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