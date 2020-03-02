Rumeli ve Balkan derneklerinden 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

İSTANBUL'da Rumeli ve Balkan dernekleri, 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği başta olmak üzere Rumeli ve Balkan dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'te başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına desteklerini açıkladı.

36 derneğin bir araya gelerek yaptığı yazılı açıklama şöyle: "Vatan topraklarının güvenliğini sağlamak, gelebilecek olası saldırıların önünü kesebilmek ve Suriye topraklarında zulüm altındaki insanların da huzurunu tesis etmek amacıyla, kahraman ordumuzun İdlib'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor ve bu kapsamda orada görev yapan Mehmetçiğimize Allah'tan zaferler nasip etmesini diliyoruz. Bu süreçte, her türlü siyasi ve ideolojik yaklaşımlardan sıyrılarak ülkemizin, devletimizin ve milletimizin yanında olmayı bir görev addediyoruz. Tarihi şanlı zaferler ve destanlarla dolu olan ordumuzun bu harekatta başarıya ulaşabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Dualarımızla, maddi ve manevi tüm imkanlarımızla biz buradayız, Mehmetçiğimizle omuz omuzayız"