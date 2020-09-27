RUMELİHİSARI'NDA BALIKÇIDA BAŞLAYAN KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU - Son Dakika

RUMELİHİSARI'NDA BALIKÇIDA BAŞLAYAN KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU



Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan balıkçıda başlayan kavga sahilde de devam etti. 1 kişi bacağından vuruldu.

Olay, Rumeli Hisarı önündeki sahilde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Rumeli Hisarı önünde bulunan balıkçıdaki grupla bir kişi tartıştı. Tartışma mekan dışında da devam etti. Bu sırada bir kişi üzerindeki silahla tartıştığı gruptan Aydın R.'yi bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken Aydın R. olay yerinin yakınlarında bulunan Baltalimanı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul