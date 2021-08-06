Üye Girişi
Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı - Son Dakika

Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı

06.08.2021 15:58

Sarıyer'de Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni gerçekleştirildi.

Sarıyer'de Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni gerçekleştirildi.

Hattın Hisarüstü İstasyonu'nda gerçekleştirilen ray kaynatma törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Etkinlikte tünele inip ray kaynattıktan sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, hattın 800 metre uzunluğunda ve yüzde 14'ü aşan bir eğime sahip olduğunu söyledi.

Füniküler hattının yurt dışından aldıkları aracın gelmesi ve deneme seferleri gibi çalışmaların bitmesi üzerine seferlere başlayacağını anlatan İmamoğlu, "Bu yılın sonuna doğru da inşallah hızlıca bu işleri toparlayıp vatandaşımızın hizmetine kavuşturacağız." diye konuştu.

"Anlama konusunda sorunun varsa bilmiyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından bir gazeteci, "Aşiyan'da İBB'ye ait arazide kendiniz için bir konut yaptırdığınız yönünde iddialar var, ne söyleyeceksiniz bu konuda?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine İmamoğlu, "Kendim için konut yapmam. Yok öyle bir iddia olmaz. Yani Aşiyan dediğiniz deniz kenarı zaten. Deniz kenarı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi arazileri, binaları vardır. Bu binaların kullanımları için kurum karar verir, bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Böyle bir şey olmaz. Lojman yapar. Bu lojmanın nasıl yapıldığını da kamuoyuyla paylaşır. Gizli bir işimiz yok. Bazı inşaatlarımıza gece girmeye çalışan ajanslar, yan duvarına tırmanıp oradan görüntü almaya çalışan televizyonlar, böyle şeyler duyuyorum. O basına Allah akıl versin diyorum. Var olan büyükşehir belediyesinin binaları, yeni bir bina yapmak yok ama biz tarihi eserleri koruyoruz, binaları restore ediyoruz. Senin gibi basın mensuplarının bize soru sormasını, binanın duvarından tırmanıp, yan komşu binanın üstünden çıkıp kendi canını da tehlikeye atacak komik komik işlere başvurmasını istemiyoruz. Bize soru sorun biz cevap veririz. Zaten halkımızın bilgi alması gerektiği yerde de o bilgiyi veririz. Yaptığımız her şey kamu malı üzerindedir, kamuya aittir, kişiye ait değil." şeklinde cevap verdi.

Gazetecinin, "Sayın Başkan'ım bu soruyu mu komik buldunuz yoksa az önce bahsettiğiniz şeyleri mi?" demesi üzerine İmamoğlu, "Yok, bak yine anlayış konusunda sorun yaşıyorsun. Soruyu bulmadım, soruna 'Güzel bir soru sordun.' dedim. Diğer komik yorumları ve girişimleri komik buldum ama anlama konusunda sorunun varsa bilmiyorum, tamam." ifadesini kullandı.

Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı
Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı
Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı
Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Sarıyer, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı 17:35 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı Altının kilogramı 496 bin liraya düştü 17:24 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu
Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı 16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı Erdoğan'ın 16:40 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu 15:38 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar 14:43 Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar

Son Dakika Haberleri
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
17:20 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
16:22 Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar
16:13 Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi
MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok         
17:35
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor         
17:32
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı         
16:42
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı         
15:38
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız         
14:41
Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz         
14:40
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 17:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement