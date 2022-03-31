Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu

31.03.2022 15:05
Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaz ve M6 Metro hattıyla entegre olacak Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler trenini raylarla buluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaz ve M6 Metro hattıyla entegre olacak Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler trenini raylarla buluşturdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, hatta hizmet verecek tren, 6 saatlik bir çalışma sonucunda Rumelihisarüstü İstasyonu'na indirildi.

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir emekle ve teknik çalışmayla füniküler hattının sonuna gelindiğini söyledi.

Hattın betonarme işlerinin yüzde 95-96'sının tamamlandığını belirten İmamoğlu, "Sonra bunun deneme sürüşleri başlayacak. Daha sonra burada, kalan betonarme işleri tamamlanacak. Hem Hisarüstü'nden iniş istasyonumuz olsun hem Aşiyan'daki istasyonumuz olsun, titizlikle hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, daha sonra telsiz aracılığıyla çalışanlara, "Yavaş yavaş 'Mayna' diyeceğiz. Elinize, yüreğinize sağlık. Başlayabiliriz." komutunu verdi. Komutun ardından hatta hizmet verecek tren, raylara indirildi.

Hattın mayıs sonu ya da haziran başında hizmete alınacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:13:45. #1.13#
SON DAKİKA: Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement