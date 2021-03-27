RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp - Son Dakika

RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp

27.03.2021 14:52
RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp, System.String[]

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Ömer Kumova bayrağı Zarif Alp'e devretti.

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Ömer Kumova bayrağı Zarif Alp'e devretti.

Derneğin 8'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Podyum Davet'te gerçekleştirildi. 2020-2022 dönemi yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, Zarif Alp oy birliği ile başkanlığı Ömer Kumova'dan devraldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen genel kurulda; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin ve Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile RUMELİSİAD üyeleri hazır bulundu. Genel kurulda bir konuşma yapan yeni Başkan Zarif Alp, derneğin sanayinin ve iş dünyasının hemen her alanıyla ilgili, profesyonelleri ve yöneticileri bünyesinde barındıran, değerlerin yaşatıldığı, kültürel mirasımızın güvenle geleceğe taşınmasında sorumluluk üstlenen çok güçlü bir aile olduğuna dikkat çekti.

İş üretmeye odaklanarak ilerliyoruz

RUMELİSİAD olarak yalnızca iş dünyası bazlı değil; hayatın her alanına yönelik olarak kültürlerarası birbirine değer kazandıran birçok süreçte, gönüllük esasıyla yer almanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Alp, "Temel çalışma alanımız, ülkemiz ve Balkanlar arasında etkili iş birlikleri oluşturarak, ekonomik hacmi daha da büyütmek. Bu dönemde de amacımız, uluslararası düzeydeki projelere yenilerini eklemek ve üyelerimize daha fazla katkı sağlayacak çalışmalara odaklanmak olacak. Devraldığımız bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için yeni dönemde çok çalışmaya ve üretmeye odaklanarak, hep birlikte RUMELİSİAD'ı bugünkünden çok daha iyi noktalara taşıma gayretinde olacağız. ve bu ülkenin iş insanları olarak bizler, her zaman için lafla değil, iş üretmeye odaklanarak ilerliyoruz" dedi.

Geleceğe katkı koymak temel hedefimiz olacak

Dünyada önemli bir değişimin yaşandığını dile getiren Alp, özellikle pandemi ile birlikte her alanda yaşanan dönüşümün etkilerininorta ve uzun vadede çok daha büyük olacağını kaydetti. Alp, bu değişime karşı hazırlıklı olmak ve geleceği de iyi analiz edip, doğru yorumlamak gerektiğini belirterek, "RUMELİSİAD çatısı altında bizler, bu ülkenin gücüne, potansiyeline her zaman inandık. Bu ülkeye yatırım yapan, istihdam sağlayan, katma değer üreten iş insanları olarak, tüm zorluklara rağmen canla başla çalışıyoruz.Ülkemizin üretim neferleri olarak, ülkemiz için sorumluluk almaktan asla çekinmedik; taşın altına elimizi değil, daima gövdemizi koyduk. Yeni normalde de gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda, elimizden geldiği ölçüde sürekliliği olan başarılı sonuçlar ortaya çıkararak, geleceğe katkı koymak, temel hedefimiz olacak" diye konuştu.

Topluma faydalı çalışmalar üretmek, ülkeler arası ticari, ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek için çalışacaklarının altını çizen Alp, yılmadan çalışarak tüm Rumeli'nin sesi olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yeni yönetim listesi

RUMELİSİAD'ın Zarif Alp Başkanlığındaki 2020-2022 dönemi yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Zarif Alp, Murat Evke, Ayhan Korgavuş, Abidin Şakir Özen,Ersin Birnican, Ferdi Yılmaz, Erkut Ocak, Serhat Aytı, Sinan Topuk, Ali Mutlu, Pınar Özkeserli, Eyvaz Yılmaz, Suat Çokkardeş, Erhan Adalıer, Mahir Elbir, Ümit Okyay, Naime Kaşmer, Metin Yaran, Ebru Yıldırım, Sedat Atkın, Ahmet Özkayan, Mümin Dönmez, Eliz Güney, Sebahattin Fazlıoğlu, Buğra Artıç, Yusuf Levent Uğurlu, Ozan Deveci, Anıl Okan Şen, Gürol Ferik, Tamer Esigül, Cem Gönen, Serhat Girgin, Serhat Ademoğlu, Nilüfer Rüzgar, Halil Bedzeti, Gazanfer Özen, Adem Serbest. - BURSA

RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp
RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp
RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp

Türkiye, Pandemi, Rumeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RUMELİSİAD'da yeni Başkan Zarif Alp - Son Dakika


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