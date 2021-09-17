RUMELİSİAD'dan Bulgaristan'a dostluk eli - Son Dakika

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Balkanlar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkelerarası iş birliklerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a giden RUMELİSİAD heyeti, bölgede çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek için de önemli adımlar attı.

Kardeşlik ve dostluk simgelenecek

Filibe'de bulunan Panayot Volov İlköğretim Okulu'na akıllı tahta bağışında bulunan RUMELİSİAD, Bulgar-Türk İşadamları Derneği'yle (BULTİŞ) protokol imzalayarak, halkının yarısı Türk yarısı da Bulgar olan ve dostluk içinde yaşamın sürdüğü Ustina Köyünde, bir kardeşlik ve dostluk parkı inşa etmek için kolları sıvadı.

RUMELİSİAD, protokol kapsamında ayrıca bu kardeşliği temsilen bir çeşme de hayata geçirecek.

RUMELİSİAD bunlara ek olarak, ilerleyen dönemde Filibe'nin Asenovgrad bölgesinde bulunan Muldova İlköğretim Okulu'na da örnek bir sınıf bağışı yapmaya hazırlanıyor.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, dernek olarak Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda sosyal sorumluluk çalışmalarına da büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bölgeye değer katacak

BULTİŞ ile imzaladıkları protokolden son derece memnun olduklarını ifade eden Alp, "Ortak ticari hedeflerimiz ve yatırımlarımız için canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda, sosyal sorumluluğun da önemini ön plana çıkararak, farklı projeler gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. BULTİŞ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü kapsamında hayata geçireceğimiz kardeşlik ve dostluk parkı ile kardeşliği temsil edecek çeşme projelerinin, bölgeye önemli bir değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Eğitime destek sürecek

Sosyal sorumluluğa büyük önem verdiklerini söyleyen Zarif Alp, okullara ve eğitime verdikleri desteği daima sürdüreceklerini belirterek, "RUMELİSİAD ailesi olarak, eğitimin yüksek kalitede ve iyi şartlarda gerçekleşmesi gerektiğini biliyor ve bu bağlamda desteklerimizi canı gönülden sürdürüyoruz. Değerli öğrencilerimize küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve okullarımız için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, bizim için son derece önemli. Bunu Balkanlarda da sürdürme amacındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da uzatılacak bu tür dostluk elleri, bir gün mutlaka karşımıza çıkıyor. Desteklerimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.