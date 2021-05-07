RUMELİSİAD'dan eğitime bir destek daha - Son Dakika

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, okullara ve öğrencilere verdiği desteği sürdürüyor.

Pandemide de hız kesmeyen RUMELİSİAD, Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu öğrencilerinin daha iyi şartlarda öğrenim görebilmesi adına okulun iç ve dış boyasının yapılmasına destek oldu.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri ve eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren RUMELİSİAD, 13 tane sınıfı, 1 tane kütüphanesi, 1 tane konferans salonu, 824 öğrencisi ve 49 tane öğretmeni olan Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu'nun iç ve dış boyasının yenilenme işini üstlendi.

Eğitime desteğimiz sürecek

Konu hakkında açıklamalarda bulunan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, dernek olarak ilk günden beri eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Alp, okullara ve eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini belirterek, "RUMELİSİAD ailesi olarak, eğitimin yüksek kalitede ve iyi şartlarda gerçekleşmesi gerektiğini biliyor ve bu bağlamda desteklerimizi gönülden sürdürüyoruz. Değerli öğrencilerimize küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz bizim için çok önemli. Desteklerimiz aynı şekilde devam edecek" dedi.

Öğrencilerin eğitim gördüğü ortam önemli

Öğrencilerin eğitim göreceği ortamın da eğitim kalitesi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Alp, bu tarz yardımlarla öğrencilerin motivasyonunun da yükseldiğini kaydetti. Alp, okulun görüntüsünün dolaylı yoldan çocukları olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini dile getirerek, "Görsel anlamda da öğrencilerin okula ısınmalarını ve onların yeni ve renkli duvarlar arasında eğitim görmesini istiyoruz. Bakımlı ve göze hitap eden bir görüntü her zaman olumlu etkiler bırakır ve motivasyonu yükseltmeye yardımcı olur. Biliyoruz ki, bakımsız bir okul ortamı öğrencilerde isteksizlik uyandırabilir. Bu bilinçle, okullara ve öğrencilerimize desteklerimiz sürecek. Onların mutluluğu ve başarısı geleceğimizin teminatıdır" diye konuştu.