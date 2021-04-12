RUMELİSİAD'dan yeni dönemde kök hücre bağışına tam destek - Son Dakika

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Kızılay ile birlikte yürütmüş olduğu kök hücre projesini büyütmeye devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp önderliğindeki 2020-2022 dönemi yeni yönetim kurulunun kısa süre önce gerçekleşen olağan genel kurulda görevi devralmasının ardından çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan RUMELİSİAD, Kızılay ile birlikte yürütmüş olduğu Kök Hücre Projesini de büyütmeye devam ediyor.

Tüm sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara, Kızılay'a kök hücre bağışında bulunmaları için seslendiklerini söyleyen RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, "RUMELİSİAD üyelerimiz ve şirketlerindeki tüm çalışanlarla birlikte, bu büyük sosyal projeye destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kök hücre bağış sayısında hedef, 1 milyonun üzerine çıkmak

Kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Zarif Alp, "Kök hücre bağışında bulunarak, ihtiyaç sahibi milyonlarca kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Hedefimiz, yakın zamanda kök hücre bağış sayısını 1 milyonun üzerine taşımak. Bunun için toplumumuzun desteği çok önemli" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz

Sosyal sorumluluk projelerine tam gaz devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zarif Alp şöyle devam etti: "Pandemi koşullarında tüm insanlık olarak hep birlikte mücadele etmeye devam ederek, dayanışma ve kararlıkla bu zorluğun en kısa sürede üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu sürece rağmen RUMELİSİAD olarak bizler, toplumla bütünleşen yönümüzle her zaman için sosyal sorumluluk çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu noktada, özellikle kan ve kök hücre bağışına bir gün hepimizin ihtiyaç duyabileceği bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Kızılay ile böylesine anlamlı bir projede iş birliği yapmaktan dolayı da son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.