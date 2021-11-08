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RUMELİSİAD'ın 83. Rumeli Buluşmasında 'Türkiye Ekonomisi' konuşuldu - Son Dakika

RUMELİSİAD'ın 83. Rumeli Buluşmasında 'Türkiye Ekonomisi' konuşuldu

08.11.2021 15:41
RUMELİSİAD'ın 83. Rumeli Buluşmasında 'Türkiye Ekonomisi' konuşuldu

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, iş dünyasının geleceğine ışık tutan konuların tartışıldığı Rumeli Buluşmalarının 83'üncüsünü gerçekleştirdi.

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, düzenli olarak gerçekleştirdiği Rumeli Buluşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır online olarak gerçekleşen Rumeli Buluşmalarının 83. Buluşması, bu kez tüm RUMELİSİAD üyelerinin katılımıyla, Crown Plaza Otel ev sahipliğinde yapıldı.

Çok çalışmaya ve üretmeye odaklanıyoruz

Yoğun katılımın olduğu buluşmada konuşan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, dernek olarak gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Alp, başarılı çalışmalara ve çeşitli projelere imza atmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kökleri Balkanlar'a uzanan Bursalı sanayici ve iş dünyası temsilcileri olarak, çatısı altında toplandığımız RUMELİSİAD aracılığıyla ülkemize ve doğduğumuz topraklara fayda sağlayacak çalışmalar üretme çabasındayız. Ülkemizin daha da büyüyüp kalkınması noktasında bizler, her zaman için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Dolayısıyla çok çalışmaya ve üretmeye odaklanarak, hep birlikte RUMELİSİAD'ı bugünkünden daha iyi noktalara taşıma gayretindeyiz" dedi.

Rumeli Buluşmalarının geleneksel bir hale geldiğini ve bu buluşmalarda alanında uzman isimleri dernek üyeleri ile bir araya getirdiklerini söyleyen Zarif Alp, "Rumeli Buluşmalarının 83.'üncüsünü yüz yüze gerçekleştirebilmemizin mutluluğu tarif edilemez. Hepinizi aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Biz, her zaman bu tür etkinliklere devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Küreselde yüksek enflasyon ve faiz riski

83. Rumeli Buluşmasına konuşmacı olarak konuk olan Ekonomist Murat Sağman ise Türkiye ekonomisi ve küresel piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon ve ekonomik riskler ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağman, "Küresel düzeyde hammadde, navlun ve konteyner fiyatlarındaki artış, yüksek ihtimalle 2022'de de devam edecek ve bunun sonucunda küreselde yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamı riskleri bulunmaktadır. Buna ek olarak, dış kaynak girişinin zayıflaması ve dış borçlanma ile geri ödeme maliyetlerinde artış öngörüyorum. Gıda fiyatları, doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatları da aynı şekilde yükselme riski taşıyor" dedi.

Tüm iş dallarında ve özellikle sanayilerde fiyatlardaki artış nedeniyle büyük sorunlar yaşanabileceğini dile getiren Murat Sağman, konuşmasının sonunda üyelerin sorularını da yanıtladı.

Oldukça bilgilendirici ve keyifli geçen etkinlikte yeni üyelere üyelik rozetleri takıldı ve RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Ekonomist Murat Sağman'a plaket takdim etti.

RUMELİSİAD'ın 83. Rumeli Buluşmasında 'Türkiye Ekonomisi' konuşuldu

Enflasyon, Türkiye, Rumeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel RUMELİSİAD'ın 83. Rumeli Buluşmasında 'Türkiye Ekonomisi' konuşuldu - Son Dakika


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