RUMELİSİAD, TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanları Buluşması'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, pandemi koşullarına rağmen gündeme ışık tutan buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda RUMELİSİAD, Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanları Buluşması'nı gerçekleştirdi.

Pandemi sebebiyle online olarak düzenlenen etkinlikte; Balkan ülkeleri üzerine yatırım fırsatları, Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve ekonomik bağlar konuşuldu.

Etkinlikte; AK Parti Bursa Milletvekillerinden Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ve Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık RUMELİSİAD üyeleriyle buluşurken, önemli açıklamalarda bulundular.

Yatırım potansiyeli yüksek

Oldukça yoğun katılımın olduğu buluşmada, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle arasındaki ilişkinin geçmişten gelen bağa ve tarihsel olaylara dayandığını belirten konuşmacılar, "Balkanlar ve Türkiye arasındaki yakın ilişki dolayısıyla iş birlikleri ve ekonomik fırsatlar doğmaktadır. Ülkemizin Balkanlardaki ekonomik yerinin en önemli ayağını, bölgedeki doğrudan gerçekleştirilen yatırımlar oluşturmaktadır. Yıllardan beri gittikçe artan bir yatırım durumu söz konusudur. Balkan ülkelerinin birçoğu geniş bir ekonomik pazara sahiptir ve coğrafi olarak ülkemize olan yakınlığını ve ortak tarihimizi de göz önünde bulundurursak, yatırım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

İnteraktif şekilde gerçekleşen buluşmada, RUMELİSİAD üyeleri merak ettikleri soruları da konuşmacılara yöneltme fırsatı bulurken, ilgi çeken paylaşımların yapıldığı etkinlik son derece verimli geçti.

Katılımcılara teşekkür ediyoruz

Siyaset dünyasının önemli isimlerini programda ağırlamaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, etkinliğe katılımlarından dolayı kendilerine teşekkürlerini ve saygılarını iletti.

TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Başkanları Buluşmaları'nın her koşulda devam edeceğini vurgulayan Zarif Alp, "Pandemi sebebiyle toplantımızı online olarak gerçekleştirmek durumunda kaldık fakat buna rağmen yoğun katılım söz konusuydu. Programda büyük bir keyifle ağırladığımız konuşmacılarımız, Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve yatırım potansiyeli hakkında faydalı bilgiler aktardı. Diğer Balkan ülkelerinin dostluk grubu başkanlarıyla da önümüzde haftalarda yeni toplantılar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek

Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkinin daima süreceğini vurgulayan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp şöyle devam etti: "Bizim Balkan ülkeleriyle tarihe dayanan bir dostluğumuz var ve şimdi olduğu gibi gelecekteki yatırımlar ile ilgili de çalışmalarımız olacaktır. Ülkemiz, geçmişten beri Balkan ülkeleriyle yoğun ekonomik ilişkilerini sürdürmektedir ve yatırımlar istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Gelecek yıllarda da Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini biliyoruz."