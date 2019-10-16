Rumen Cumhurbaşkanı Iohannis, hükümet kurma görevini ana muhalefet liderine verdi

Hükümetin geçen hafta düştüğü Romanya'da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yeni hükümeti kurma görevini ana muhalefet lideri Ludovic Orban'a verdi.

Romanya'da Başbakan Viorica Dancila hükümetinin 10 Ekim'de gensoruyla düşmesinin ardından, yeni hükümeti kurması için muhalefetteki Ulusal Liberal Parti (PNL) Genel Başkanı Ludovic Orban'ı görevlendiren Iohannis, düzenlediği basın toplantısında, PNL'nin yeni hükümetin kurulmasına yönelik istişarelere katılan tek parti ve bu geçiş döneminde hükümeti kurmayı üstlenmeye istekli olduğunu kaydetti.

Orban ise yaptığı açıklamada, Romanya için zor bir dönemde kendisine hükümeti kurma görevi veren Cumhurbaşkanı Iohannis'e güveninden dolayı teşekkür etti.

Partisi adına bu sorumluluğu üstlenmekten gurur duyduğunu belirten Orban, tüm deneyim, bilgi ve enerjisini kamu hizmetine adayacağını dile getirdi.

Ludovic Orban, 10 gün içinde hükmetinin yeni bakanlarını açıklayıp mecliste güvenoyu aldıktan sonra göreve başlayacak.

PNL'nin, Dancila hükümetine yönelik gensorusu 4'e karşı 238 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Iohannis, Dancila hükümetinin düşürülmesi sonrasında "Bugün Romanya kazandı. Hükümetin düşmesi, toplumun hükümetin yetersizliğine verdiği tepkinin doğal sonucudur." açıklamasını yapmıştı.