Rumen futbolcular Hagi ve Popescu, Türkiye'yi unutmadı - Son Dakika
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Rumen futbolcular Hagi ve Popescu, Türkiye'yi unutmadı

15.02.2023 18:25
Rumen futbolcular Hagi ve Popescu, Türkiye'yi unutmadı

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi ve Gica Popescu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye destek için 50 bin avro bağışta bulundu.

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Gheorghe Hagi ve Gica Popescu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye destek için 50 bin avro bağışta bulundu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan'a taziye dileklerini ileten iki ünlü futbolcu, Türkiye'deki depremzedeler için 50 bin avro bağışta bulunduklarını açıkladı.

Gica Popescu, başkanı olduğu ve teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi'nin yürüttüğü Farul Constanta futbol takımı tarafından gerçekleştirilen bağışla ilgili sosyal medya hesabından da Türkçe paylaşım yaptı. Popescu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkler, Hagi ve Popescu'yu unutmadığı gibi, bizim de Türkiye'yi unutmamız mümkün değil. Bugün, Gica Hagi ile birlikte Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Sayın Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ettik. Farul Constanta Kulübü, bu son derece zor dönemde, Türk Büyükelçiliğine tüm desteğini göstererek 50 bin avro bağışta bulundu ve mağdurların yardımına koştu. Misafirperverliğinden dolayı ekselanslarına teşekkür ediyor, Türkiye'den gelen olumsuz haberlerin son bulması ve Türk milletinin güçlü kalmasını yürekten diliyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Rumen futbolcular Hagi ve Popescu, Türkiye'yi unutmadı - Son Dakika

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