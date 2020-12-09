Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi - Son Dakika

Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi

09.12.2020 16:48
Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi, System.String[]

Fransa'da oynanan Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçında Başakşehir'in yardımcı antrenörüne ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu özür diledi. Rumen hakem, daha önceki açıklamalarında kendisini savunmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçında Başakşehir'in yardımcı antrenörü Kamerun asıllı Pierre Webo'ya ırkçı bir ifadeyle hakaret eden maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, özür diledi.

Rumen hakem Twitter'da paylaştığı özür mesajında, "Niyetim asla ırkçılık değildi. Böyle bir ortamda, insanlar bazen duygularını doğru bir şekilde ifade edemezler ve yanlış anlaşılabilirler. UEFA Şampiyonlar Ligi adına özür dilerim" ifadelerine yer verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasında oynan maç, 17'nci dakikada dördüncü hakemin Webo'ya yönelik ırkçı söylemi nedeniyle durmuştu. Başakşehirli futbolcular, hakaret eden dördüncü hakemin hakem heyetinden alınmaması halinde maça devam etmeyeceklerini bildirmişlerdi. Ev sahibi Fransız ekibi de dördüncü hakemin sözlerine tepki olarak soyunma odasına gitmişti.

Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi

GÜMÜŞDAĞ: NEGRO DEDİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olayla ilgili yaptığı açıklamada, tartışmalara neden olan ırkçı söylemle ilgili, "Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maça bu akşam kaldığı yerden devam edilecek. Maçı başka bir hakem heyeti yönetecek. Öte yandan UEFA olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maçta yaşanan olaya başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda Türk ve Fransız siyasetçiden tepki geldi. Romanya Futbol Federasyonu da hakem hakkındaki suçlamaların doğrulanması durumunda bunun bir bedeli olacağını açıklamıştı.

Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi

Başakşehir, Fransa, Paris, Hakem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi - Son Dakika


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