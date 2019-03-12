Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
13 dakika önce
ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi geçti.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Romanya
Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi geçti.
Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, bugün saat 09.30 sıralarında Marmara Denizi
'nden Çanakkale Boğazı
'na giriş yaptı. Gemi, Boğaz'da manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra da saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir
Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi
önünden geçen mayın arama gemisi, Ege Denizi
'ne doğru yol aldı.
Rumen gemisine, Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:29 Kaynak: DHA
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