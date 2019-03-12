Son Dakika Haberleri: Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

13 dakika önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi geçti.

Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi geçti.

Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, bugün saat 09.30 sıralarında  Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, Boğaz'da manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra da saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.  Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın arama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rumen gemisine, Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:29 Kaynak: DHA

Romanya, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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