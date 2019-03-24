Son Dakika Haberleri: Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

33 dakika önce

ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 16.00 sıralarında, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Gemi, saat 17.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

Romanya, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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