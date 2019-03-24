Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 16.00 sıralarında, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Gemi, saat 17.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



- Çanakkale

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı

Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek

İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu