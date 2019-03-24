Son Dakika Haberleri: Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

4 dakika önce

Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 17.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Romanya, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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