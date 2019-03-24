Rumen Mayın Arama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
ROMANYA Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Romanya
Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 16.00 sıralarında, Ege Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Gemi, saat 17.20'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi
ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu
'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:41 Kaynak: DHA
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