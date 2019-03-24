Son Dakika Haberleri: Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 17.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Romanya, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 20:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]