Rumen Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Romanya
Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 17.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:46 Kaynak: İHA
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