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Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da - Son Dakika

Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

24.07.2021 20:40

Galatasaray, 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray , Romanya'da Craiova takımının formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı.

Cim Bom'un 24 yaşındaki futbolcu için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuyla da yıllık 1.1 milyon Euro üzerinden 5 senelik anlaşma imzalayacağı konuşuluyor.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUYLUYUM"

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldah avalimanında kısa bir açıklama yaparak "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

HAGİ'NİN TAKIMINDA YETİŞTİ

Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu. Oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. 14 kez Romanya forması da giyen Cicaldau'nun, milli takımda 2 golü var.

TERİM BİZZAT İSTEDİ

Fatih Terim'in detaylı raporlarını inceleyip bir süre izledikten sonra, temposunu, tekniğini ve hırsını beğendiği Cicaldau'nun, takıma dinamizm katacağını düşündüğü için bu transferi istediği öğrenildi.

Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

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Son Dakika Spor Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da - Son Dakika Spor


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