Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3) - Son Dakika

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)

10.12.2020 17:17

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam ediyor.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam ediyor.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin aldığı şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, müsabakalarda performans sergiliyor.

Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)

Cimnastik, Mersin, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti         
17:18
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi         
16:53
Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası         
16:50
Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı         
16:44
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei