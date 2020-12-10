Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)

Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor

Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti