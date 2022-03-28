Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor

28.03.2022 16:28
Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor

Romanya'da, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitiren halk, gelecek haftadan itibaren iyot tabletlerini ücretsiz olarak aile doktorlarından alabilecek.

Romanya'da, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitiren halk, gelecek haftadan itibaren iyot tabletlerini ücretsiz olarak aile doktorlarından alabilecek.

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila, basına yaptığı açıklamada, iyot tabletlerinin gelecek haftadan itibaren halka ücretsiz dağıtımına başlanacağını belirtti.

İyot tabletlerinin 40 yaşına kadar olan herkese dağıtılacağını belirten Rafila, Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ve aynı zamanda geçmişte yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın "ortak hafızasına" atıfta bulunarak, bu pastillerin dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Romanya sınırlarının hemen yakınında geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşandığının altını çizen Rafila, 1986'da Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer patlamanın halen hafızalarda yer aldığını ve şu anda olası bir nükleer patlama öncesi halk sağlığını düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.

Halkın gelecek haftadan itibaren tablet kullanımıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyen Rafila, tabletlerin Romanya genelindeki 10 bin aile doktoru aracılığıyla dağıtılacağını da belirtti.

Ukrayna'daki savaşta geçen haftalarda çatışmaların, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarına kadar varmasının ardından Rumenler, eczanelerdeki iyot tableti stoklarını tüketmişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi

Ukrayna, Romanya, Nükleer, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:16:58. #1.12#
SON DAKİKA: Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement