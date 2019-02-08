Rümeysa Ökdem: "Olimpiyat Sürecinde Çok Çalışmam Gerekiyor"

- (Özel haber) Rümeysa Ökdem: "Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor" Fenerbahçe'nin milli sporcusu Rümeysa Ökdem: "Bundan sonra bir daha rekor kırmayı hedefliyorum"İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başarılı atleti Rümeysa Ökdem,...

- (Özel haber) Rümeysa Ökdem: "Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor"

Fenerbahçe'nin milli sporcusu Rümeysa Ökdem:

"Bundan sonra bir daha rekor kırmayı hedefliyorum"



İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başarılı atleti Rümeysa Ökdem, "Olimpiyat süreci zor olacak. Çok çalışmam gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Atletizm Şubesi'nin başarılı atleti Rümeysa Ökdem, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yüksek atlama dalında atlet olan Ökdem, 1994 yılında Gülsün Durak'ın 1.81'lik rekorunu geçtiğimiz günlerde 1.82 ile geçerek 25 yıllık rekoru kıran sporcu oldu. Atletizme orta okulda beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını belirten Ökdem, "Onun destekleri sayesinde buralara geldim. Öğretmenim beni eşi Savaş Gökçe'ye yönlendirdi ve o da beni buralara getirdi. Bundan sonra bir daha rekor kırmayı hedefliyorum 1.82'yi üstlere taşıyabilirim. Antrenmanlarda bazı sabahlar teknik yapıyoruz, bazı sabahlar kuvvet antrenmanları oluyor. Bazen çift ve tek idmanlar yapıyoruz. Kampta olduğumuz için okuldan izinliyiz sadece sınavlara gidip geliyoruz. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum, 1. sınıfım. Okul ile sporu bir arada götürmek zor. Sadece sınavdan sınava okula gitmek durumundayız. Milli oyuncu olduğumuz için tolerans gösteriliyor" diye konuştu.

"Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor"

2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında da konuşan genç sporcu, "Olimpiyat süreci zor olacak. Çok çalışmam gerekiyor. Hocamla çok planlı ve düzenli çalıştık. Çok zor antrenmanlar oldu ancak sonunda başarıyı elde ettik. Bunlar Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldikten sonra oldu. Ailem Bursa'da yaşıyor, biraz zor oluyor ama kamplar genelde Bursa'da oluyor. Salon sezonu olduğu için buradayız. Bitince geri döneceğim. Ailem beni çok destekliyor. İkiz kardeşlerim var, 10 yaşlarında. Onlar ufak olduğu için daha spor yapmıyor. Onlarında spora yönlenmesini istiyorum" dedi.

"Rakiplerim gerçekten zor"

Olimpiyatlarda karşılaşacağı rakiplerinin iyi durumda olduğunu ve zorlu yarışlar çıkaracaklarını dile getiren Rümeysa Ökdem, "Olimpiyatlardaki rakiplerle ilgili bir araştırmam oldu. Bir çoğuyla yarıştık bazı yarışlarda. Rakiplerim gerçekten zor. Onlar çok iyi durumda. İyi çalışırsam onlara yaklaşabilirim. İnsanların küçük yaşta spora başlamalarını çok isterim. Bir şeyleri başarmak istiyorlarsa çok iyi antrenman yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bize her anlamda destek oluyor. Onlara her anlamda teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Atletizm şubesinde arkadaşı Esra Yılmaz ile dostluğu hakkında sorulan soruya cevap veren milli sporcu, "Esra rekor kırınca çok mutlu oluyorum, kendim kırmış gibi" şeklinde konuştu.

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