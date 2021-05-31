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Ruminant hayvanlarda vitamin ve mineral desteği süt verimliliğini artırıyor - Son Dakika

Ruminant hayvanlarda vitamin ve mineral desteği süt verimliliğini artırıyor

31.05.2021 11:43
Ruminant hayvanlarda vitamin ve mineral desteği süt verimliliğini artırıyor, System.String[]

"Geviş getiren hayvan" olarak bilinen "ruminant hayvanlarda" vitamin ve mineral desteği süt verimliliğini artırıyor.

"Geviş getiren hayvan" olarak bilinen "ruminant hayvanlarda" vitamin ve mineral desteği süt verimliliğini artırıyor.

Trouw Nutrition'dan 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, ruminant hayvanların sağlıklı büyüme ve gelişim sağlaması süt verimliliği ile paralel ilerliyor.

Sağlıklı gelişim süt verimini, süt verimi de ruminant hayvanların yaşam döngüsünü etkiliyor. Ruminant hayvanların özellikle ilk 6 haftalık dönem gelişimleri, süt verimliliği ve sahip olduğu genetik kapasiteyi ortaya çıkarma üzerinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, hayvanların genetiğine ve beslenme şekline bağlı olarak değişen süt verimliliğinde vitamin ve mineral desteğinin çok önemli olduğuna işaret etti.

İnovatif bir çözüm olan modüler hassas besleme sistemi NutriOpt ile yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz ettiklerini bildiren Bilgeçli, böylelikle hayvanların güvenilir yemlerle beslenip süt verimliliklerine ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine öncülük ederek sürdürülebilir üretimi desteklediklerini kaydetti.

Yanlış rasyon kalitesiz yemler, hayvan refahının uygun koşullarda sağlanamaması, yetersiz yapılan koruma ve yönetimsel uygulamalar gibi faktörlerin ruminant hayvanlarda süt verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini belirten Bilgeçli, "Süt verimliliği hayvana ve yeme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Gebelik ve laktasyon dönemi, sağlık durumu ve vücut kondisyonu hayvana bağlı etken olarak karşımıza çıkarken, kaba yem kalitesi, yemin partikül büyüklüğü, yemin besin madde kompozisyonu, ham maddelerin sindirilebilirlik derecesinin yanında yönetimsel ve çevresel faktörler de süt verimliliğine etki ediyor." ifadelerini kullandı.

Ruminant hayvanlarda vitamin ve minerallerin, ihtiyacın altında veya üzerinde verilmesinin süt verimliliğini ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Bilgeçli, şunları kaydetti:

"Bu durumda karlı bir üretim de mümkün olmuyor. Süt sığırlarının içinde bulundukları gebelik, doğum, sıcaklık stresi ve yüksek süt verimi gibi dönemlere göre doğru ve dengeli bir şekilde beslenmesi, ekonomik ve sağlıklı bir besleme için büyük önem taşıyor. Ruminant hayvanların normal metabolik faaliyetlerinin devamı ve verimi için vitamin ve mineral gereksinimlerinin günlük olarak karşılanması gerekiyor. Ancak artan süt verimi, sıcaklık ve oksidatif stres, gebelik, yem değişimi ve yönetimsel faktörler vitamin ve mineral ihtiyacını artırabiliyor. Bu ihtiyacın karşılanmaması durumunda ise süt verimi beklenen seviyenin altında gerçekleşiyor."

"Yetersiz beslenen buzağıların bağışıklık sistemi zayıflıyor"

Dr. Kazım Bilgeçli, yetersiz beslenen buzağılarda gelişim geriliğinin yanı sıra bağışıklık sisteminin zayıfladığını aktararak, "Buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları görülüyor. Bu durumun uzun süre devam etmesi ölüme kadar giden sonuçlar doğurabiliyor. Ölümle sonuçlanmayan vakalarda ise hayvanlar ilerleyen dönemlerde verimli bir hayat sürdüremiyor. Buzağılarda sağlıklı bir gelişim için beslemelerin kaliteli buzağı yemleri ve mamaları ile doğru miktar ve doğru protokollerde alınması gerekiyor. Bu şekilde beslenen hayvanlar cinsel olgunluğa daha erken ulaşıyor ve yaşam döngüsü daha uzun oluyor. Laktasyon verimleri de daha yüksek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trouw Nutrition tarafından inovatif bir çözüm olarak hayata geçirilen modüler hassas besleme sistemi NutriOpt ile laboratuvarı numuneye taşıyarak yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz ettiklerini bildiren Bilgeçli, böylelikle hayvanların güvenilir yemlerle beslenip süt verimliliklerini artırmalarına ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine öncülük ettiklerini belirtti.

Aynı zamanda kaynakların daha etkin kullanımı ile sürdürülebilir üretime destek olduklarını vurgulayan Bilgeçli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yem ve ham maddelerin besin madde kompozisyonlarının ve kalitelerinin beslemeye uygun olması gerekiyor. Belirtilen kalite ve dengede olmaması durumunda gerek süt veriminde gerekse beslemeye bağlı metabolik problemlerin görülme sıklığında artış yaşanabiliyor. Bu noktada biz de NutriOpt çözümümüz ile yem ham maddelerinin içeriğini analiz ederek hayvan ve dolayısıyla insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bileşenlerin bulunup bulunmadığından emin oluyoruz. Böylece hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmelerine ve süt verimliliğine katkı sağlıyoruz."

Dünya Süt Günü, Genetik, Haziran, Gebelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruminant hayvanlarda vitamin ve mineral desteği süt verimliliğini artırıyor - Son Dakika


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