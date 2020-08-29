Rumkale'de cam teras yapılacak - Son Dakika

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentin önemli turizm merkezlerinden Rumkale'de cam teras projesi hayata geçiriliyor.

GAGEV'den yapılan yazılı açıklamada, 11 Eylül Cuma günü GAGEV Toplantı Salonunda projenin, açık eksiltme usulüyle ihalesi yapılacağı bildirildi.

Projede 327 metrekare cam teras yer alırken 225 metrekare tek katlı restoran, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 otomobil ve 9 otobüs olmak üzere 69 araçlık otopark ve mescit de bulunacak.

Vakfın amaçları doğrultusunda ticaret, turizm ve rekreasyon alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılarak cam teras uygulamasının hayata geçirilmesi hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazırlanan bu plan değişikliği ile Rumkale Ören yerini ziyarete gelen tüm kullanıcılara yönelik hizmet vermesi ile çevre ilçeler ve kasaba halkının kalkınma amaçlı yapmış ve üretmiş olduğu el ürünlerinin ve malzemelerinin satışı için tek katlı dükkanlar, gelen ziyaretçiler için otopark ve peyzaj alanları yer almaktadır. Rumkale'nin kuzey karşı yamacında, yerden (sahil kotundan) yaklaşık 100 metre yukarıda eşsiz bir bakış açısı yakalayarak tamamen kendine özgü bir manzara ve perspektif ilişkisi sağlayacak özelliktedir. Dünyada ve ülkemizde de son dönem de turizm çeşitliliklerinden birisi olan cam teras ile hem adrenalin tutkunlarının hem de günümüzün en önemli haber alma yöntemlerinden sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf paylaşımları ile çok kısa zamanda tüm dünyanın haberdar olmasını sağlayacağı düşünülmektedir."