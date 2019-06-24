Rumkale kıyı ve çevre düzenlemesi uygulama projesi başlatıldı

FIRAT'IN İNCİSİ RUMKALE DAHA DA GÜZELLEŞECEK

6 ay sürecek uygulama projesi kapsamında otopark düzenlemesinin yanı sıra, dik yamaçlara 100 adet seyir terası, kıyıda ise 7 adet satış birimi kurulacak. Böylece, Fırat'ın incisi Rumkale daha da güzelleşmiş olacak.

KENTİN GÖZBEBEĞİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla; kentin tarihi, kültürü ve turizmi hareketlendirilecek. Bu doğrultuda Dünya'nın görmek için can atacağı Rumkale, yurt içi ve yurt dışından kente gelen turistlerin uğrayacağı mekânlar arasında yerini alacak. Fırat nehriyle Merzimen çayının birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanan Rumkale, kentin yeni turizm yüzü olacak.

GÜRSEL: PROJE ONAY SÜREÇLERİNİ HIZLICA TAMAMLADIK

İki hafta önce başlatılan Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi hakkında bilgi veren Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, bölgenin birinci derece arkeoloji sit alanı içerisinde kaldığından gerekli izinlerin alınarak çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Gürsel,"Çevre düzenleme işi proje çalışmalarını sonlandırdık. Proje çalışmaları sonrası Fırat nehri kenarında yapılacağı ve birinci derece arkeoloji sit alanı içerisinde kaldığından izin almamız gereken bakanlıklar ve kurumlar vardı. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Gaziantep'teki teşkilatı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü, Gaziantep Müze Müdürlüğü ile Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin aldık. 2017 yılında başladık bu projeye. Alanla ilgili ön fizibilite çalışmaları ve proje planlaması yapıldı. Daha sonra da proje şekillendi. Projemize, onay aldık" dedi.

DERME ÇATMA ÜNİTELER YERİNE SATIŞ BİRİMLERİ KURULACAK

Gaziantep'te yer alan tarihi mekânlara yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turisti çekmeyi amaçladıklarını hatırlatan Gürsel, şöyle devam etti: "Proje çerçevesinde otopark, seyir terasları ve satış birimleri oluşturulacak. Bölgeye gelen insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak birimlere yöneldik. Buraya gelen ziyaretçilerin; yeme, içme ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlara ihtiyaç vardı. İnsanlar, alanda yiyecek içecek satılan hâlihazırda derme çatma üniteler kurmuş. Bölgede uzun zaman geçirecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 7 tane satış birimi, tuvalet, peyzaj ve sağlıklaştırma çalışması gerekecek. Bölgeyi, arkeolojik alan olmasından ötürü mümkün olan en az müdahaleyle ıslah edilecek.

DOĞAL MALZEMELERLE TASARLAYACAĞIZ

Fırat havzası üzerinde alanı tekneyle gezen insanlar, Rumkale'yi inceleme fırsatı bulabilecekler. Bunun için de suyun üzerinde yüzer dubalar planlıyoruz. Kasaba köyünden Rumkale'yi gezmek isteyenler için araçlarını park edebilecek; otobüslere ve binek araçlara yönelik otopark planlaması yapacağız. Hem Fırat nehri hem de Rumkale'yi yüksek bir noktadan gören eğimli yamaçların üzerinde çok güzel bir seyir var. Söz konusu günübirlik dinleme alanında yaklaşık 100 tane seyir terası kurulacak. Teraslar arasındaki bağlantı yollarını ise bölgenin kendi doğal malzemeleriyle kaplayacağız. Terasları, ahşap görünümlü, güneşe dayanıklı, doğal dokuyu bozmayacak malzemelerle tasarlayacağız. Projemizin 6 aylık bir süresi var. İhalesi yapıldı, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Şantiye teslim edildi. Projenin aplikasyonuyla işe başlandı. Bundan sonraki aşamada hızlı bir şekilde gelen turistlerin burayı en iyi şekilde kullanabileceği bir alana hazır hale getireceğiz."