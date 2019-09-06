"Rumkale Su Sporları Festivali" başlıyor

Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Rumkale Su Sporlar Festivali" 12 Ekim'de başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Rumkale'de 2 gün sürecek olan festivalde, kadın ve erkek sporcuların 12 kategoride yarışacağı, açık su yüzme yarışları, kano yarışları ve dragon bot yarışları düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'yi ulusal alanda turizme kazandıracaklarını ve su sporları festivalini de bir gelenek haline getireceklerini belirtti.

Rumkale Su Sporları Festivali'nin ilk yılında milli dalgıç Şahika Ercümen'in katıldığını hatırlatan Şahin, şunları aktardı:

"Bu yıl düzenleyeceğimiz festivalimizle yine ses getireceğiz. İnşallah süreç içerisinde uluslararası su sporlarına da ev sahipliği yapacağız. Bu bölgenin turizme kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yürütmüş olduğumuz bu çalışma bizim çocuklarımızı, torunlarımızı etkileyecek. Buradan aldığımız enerji ve güçle Rumkale'yi geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir Gaziantep, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz."