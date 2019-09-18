Son Dakika Haberleri: Rumkale, su sporları festivali'ne hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Rumkale, su sporları festivali'ne hazırlanıyor

37 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali öncesi, bölge incelendi.

Rumkale, su sporları festivali'ne hazırlanıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan başkanlığındaki teknik ekip, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı, yakından gördü.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla; Fırat nehriyle Merzimen çayının birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanan Dünya'nın görmek için can attığı Rumkale, Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getirilecek. Açık su yüzme yarışları, dragon bot yarışları, kano yarışları ve gösterilerle renklenecek olan kentin yeni turizm yüzü Rumkale, ekim ayında Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'yle tarihi günlerinden birini daha yaşayacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne sayılı günler kala, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi çerçevesinde, bölgede yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını hızlandıran büyükşehir, kaldırım ve yol çalışmalarına ivme kazandırdı.

Teknik ekipten Rumkale'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bölgede yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, bölgeyi Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getireceklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:44 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifalara karşı yeni hamle iddiası: Üst düzey yöneticilik teklifi
AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Erzurum Valiliği: Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rumkale, su sporları festivali'ne hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]