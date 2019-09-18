Rumkale, su sporları festivali'ne hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan başkanlığındaki teknik ekip, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı, yakından gördü.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla; Fırat nehriyle Merzimen çayının birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanan Dünya'nın görmek için can attığı Rumkale, Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getirilecek. Açık su yüzme yarışları, dragon bot yarışları, kano yarışları ve gösterilerle renklenecek olan kentin yeni turizm yüzü Rumkale, ekim ayında Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'yle tarihi günlerinden birini daha yaşayacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne sayılı günler kala, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi çerçevesinde, bölgede yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını hızlandıran büyükşehir, kaldırım ve yol çalışmalarına ivme kazandırdı.

Teknik ekipten Rumkale'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bölgede yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, bölgeyi Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getireceklerini söyledi.