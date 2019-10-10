Rumkale Su Sporları Festivaline ücretsiz servis

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne katılmak isteyenler için şehir merkezinden ücretsiz servisler kaldırılacak.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından kentin doğa,tarih ve kültürel turizmi açısından en önemli bölgelerinden olan Rumkale'nin ulusal ve uluslar arası gündeme getirilecek bir festival düzenlenecek. "Spor Dostu Kenti" kimliğine uygun projeleri hayata geçirilen Gazi kentte iki yıl önce Milli Dalgıç Şahika Ercümen'in, 40 metre derinliğe daldığı Rumkale Su Sporları Festivali'yle yeni bir etkinliğe yelken açılmıştı.



Festivale milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk'le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi Sümeyye Boyacı ve 3'üncüsü Sevilay Öztürk katılacak. Tarihi Rumkale; kano, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard, flyboard ve DJ performansıyla dikkatleri üzerinde toplayacak. Yarışmalarda; kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak.



Fırat'ın incisi: Rumkale



Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale, Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale) ve Rumkale gibi birçok isimle adlandırıldı. Kale, Nizip- Birecik Barajı gölünün oluşmasıyla doğmuş bir yarımadada konuşlandı. Hz. İsa'nın havarilerinden Johannes (Yuhanna)'in Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak kayadan oyma bir odada incilin nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1279 da kaleyi kuşatan Memluklular bu aşamada kaleyi zapt edemedi. Ancak Memluklu sultanı Melik el-Eşref 1292 de Rumkale'yi tekrar kuşatarak, Rumkale'nin fethi gerçekleşti. Sultanın emriyle Suriye naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilen Rumkale, Kal'at el Müslimin adını aldı. Daha sonraları Kale-i Zerrin (Altın Kale) olarak adlandırıldı. Rumkale Memluklular zamanında yeniden uç kalesi olarak kullanılmışsa da, eski parlak dönemini bir daha yaşayamadı. 1516 da Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep Eyaleti'nin Birecik Sancağı'na bağlı bir kaza haline getirildi. 17'nci yüzyılda Evliya Çelebi, Rumkale'nin bir tepe üstünde sağlam bir kale olduğunu, dışarıda camii, hanı, hamamı ve küçük bir çarşısı bulunduğunu belirtir. Katip Çelebi de burasının bahçe ve meyvelerinin bolluğunu vurguladı. Rumkale; üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa ve insan harikası bir yer olarak tanımlanır. - GAZİANTEP