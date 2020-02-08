Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak - Son Dakika Dünya

Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak

6 saat önce

KIBRIS Rum Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında hava ve kıyı savunma gücünü artırmak için Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzaladı.

Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak, System.String[]

KIBRIS Rum Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında hava ve kıyı savunma gücünü artırmak için Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzaladı.

Rumlar böylece 1980'den kalma Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) eski sistemlerini modernize edecek. Rum Savunma Bakanlığı, Fransız MBDA şirketine füzeler için 240 milyon euro ödeyecek.

?'RUM ORDUSU GÜÇLENDİRİLECEK'

Anlaşmaya göre; Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon euro ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun operasyonel kapasitesinin artırılması çerçevesinde sözleşme imzalandığını duyurdu.


Doğu Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:49 Kaynak: DHA
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