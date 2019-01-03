Rumlar, Barbaros Hayreddin Paşa Gemisinin Faaliyetlerini BM'ye Şikayet Etti
1 saat önce
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.
Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin Paşa
araştırma gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler
'e (BM
) şikayet etti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin
Paşa sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini BM'ye şikayet etti. Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi'nin BM'deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu'nun 'Türkiye
'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasa dışı faaliyetleri konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
'e bir mektupla şikayette bulunduğunu yazdı. 12 Aralık
tarihli mektubun 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığı ve araştırma gemisinin yasa dışı faaliyetlerine odaklandığı ileri sürüldü. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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