Rumlar'dan ilk İHA değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rumlar'dan ilk İHA değerlendirmesi - Son Dakika Dünya

Rumlar'dan ilk İHA değerlendirmesi

6 saat önce

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) üssü yapma kararı Rumlar'da paniğe neden oldu.

Rumlar'dan ilk İHA değerlendirmesi, System.String[]

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) üssü yapma kararı Rumlar'da paniğe neden oldu.

Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum Hükümeti de ilk değerlendirmesini yaptı. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi.

"Bu, istikrar sorunu yaşayan bölgede Türkiye'nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir" iddiasında bulunan  Kyriakos Koushos, "Bu, halihazırda gergin olan bir bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Konunun uluslararası alanda kınanıp kınamayacağı yönündeki bir soryuya Rum Sözcü, "Bu yeni bir gelişme olarak inceleyeceğimiz bir şeydir. Bu konu Dışişleri Bakanı'yla görüşülecek ve kararlar alınacaktır" cevabını verdi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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